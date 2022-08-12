السجن لرجل ثان من خاطفي كلاب ليدي غاغا

2022/08/12 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُكم الخميس في لوس أنجليس بالسجن ست سنوات على رجل ثان من المتهمين الثلاثة بمهاجمة موظف لدى ليدي غاغا لخطف كلاب النجمة، بعدما حُكم قبل نحو أسبوع على المُتهم الأول بالسجن أربع سنوات.

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