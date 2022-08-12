رغم التحديات الكبيرة..تحقيق اكتفاء ذاتي لـ15 محصول في العراق

2022/08/12 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ15 محصولاً، فيما أشارت الى أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي الياسري للوكالة الرسمية، وتابعته / المعلومة /، إن “تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي بالنسبة للمنتجات الزراعية يقترن بمتطلبات ومستلزمات يجب توفرها”، مبيناً أن “من […]

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