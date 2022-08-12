2022/08/12 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشأت الممثلة رنا علم الدين حملة انتشرت بشكل واسع النطاق تمكن النساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط من التحرر من الشعور بالذنب والتوقعات المجتمعية التي كانت تمنعهن من الظهور منذ سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشأت حملة "التسامح مع النفس" رنا علم الدين تتحدث عن محاربة المرأة لثقافة الشعور بالذنب والعار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشأت حملة "التسامح مع النفس" رنا علم الدين تتحدث عن محاربة المرأة لثقافة الشعور بالذنب والعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).