2022/08/12 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gtwfVhvaL14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء | مباشر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطبة صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء | مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).