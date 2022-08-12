كشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة القتل والتسليب في جسر ديالى - عاجل

2022/08/12 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن حادثة القتل والتسليب في جسر ديالى بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وخلال ساعات تم كشف تفاصيل حادث قتل وتسليب في دائرة الطاقة الذرية في جسر ديالى بالعاصمة بغداد".وأضافت ان "قواتها "تمكنت من القاء القبض على الجناة".

بدوره، قال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "المتهم بجريمة جسر ديالى والذي اعلنت عنه وكالة الاستخبارات هو منتسب في حماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية".وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، متابعتها لحادثة جسر ديالى بعد العثور على جثتين، مؤكدة البدء بتقصي الحقائق.وقال مدير علاقات واعلام الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إن "وزير الداخلية متابع لحادثة جسر ديالى ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات".

وأضاف أن "الادلة الجنائية موجودة في المكان من لحظة ورود المعلومات"، مشيراً الى أن "الجثث التي عثر عليها عدد ٢ وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل لحظة انتهاء التحقيقات".

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