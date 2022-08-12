ماذا وصفت ايران الاتهامات لها بمحاولة اغتيال بولتون؟

2022/08/12 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رفضت طهران اتهامات مَحكمة أميركية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال...

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