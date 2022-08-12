تفاصيل جديدة لحادثة القتل بالمفاعل النووي في جسر ديالى ببغداد

2022/08/12 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتفاصيل جديدة عن عملية القبض على منفذي جريمة القتل الغامضة بدائرة المفاعل النووي بمنطقة جسر ديالى شرقي بغداد.

وقال المصدر، لــ (بغداد اليوم)، إن "وكالة الاستخبارات تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص متهمين بجريمة جسر ديالى".

وأضاف، أن "المتهمين الثلاثة هم منتسبين في مديرية حماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، اعتقال منفذي جريمة القتل والتسليب بدائرة الطاقة الذرية شرقي بغداد.

وذكر بيان مقتضب للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال ساعات تم كشف تفاصيل حادث قتل وتسليب في دائرة الطاقة الذرية في جسر ديالى ببغداد وتلقي القبض على الجناة".

واصدرت وزارة الداخلية، امس الخميس، توضيحا بشأن العثور على جثتين ضمن محيط المفاعل النووي المدمر في منطقة جسر ديالى، مبينة انها فتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية رئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي يتابع شخصيا حادثة جسر ديالى ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات". واضاف ان "اجهزة الادلة الجنائية موجودة في المكان من لحظة ورود المعلومات وان عدد الجثث التي عثرت عليها في الموقع بلغت ضحيتين وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل لحظة انتهاء التحقيقات".

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