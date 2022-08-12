(بغداد اليوم) تستقصي أسباب ودوافع استهداف شركة تابعة للموارد بقنبلة يدوية.. معلومات جديدة

2022/08/12 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلن مدير عام شركة الرافدين لتنفيذ السدود إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية مصطفى عبد الحسن كريم، اليوم الجمعة، عن استهداف مقر شركته في البصرة برمانة هجومية تسببت بأضرار مادية.

وكشف كريم لـ (بغداد اليوم)، تفاصيل الحادث قائلا، إن "شخصا قام بوضع دراجته على الشارع الرئيسي قرب الشركة وبدأ راجلا إلى مقر الشركة وهو يرتدي كمامة فقام برمي رمانة هجومية بكراج الشركة تسببت بأضرار مادية بالواجهة إضافة إلى تضرر إحدى المركبات بالكراج"، مبينا أن "الاجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمحافظة حضرت إلى المقر وقامت بسحب جهاز تسجيل الكاميرات للتحقيق بالحادث".

وأوضح أن "الشركة بدأت اليوم بتحويل قناة البدعة إلى انبوبية وهذا عمل مهم لكن أهالي المنطقة التي فيها القناة ارادوا ان ينفذوا المشروع فهذا امر فني مهم جاء بتوجيهات مجلس الوزراء واليوم البصرة محتاجة لهذا المشروع فلو أنجز فسيكون له تبعات إيجابية على سلامة المياه بالبصرة وعدم تلوثها فالبصرة ثغر العراق فهي تستحق العمل السريع لإنجاز المشروع".

وبين أن "التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة الاسباب لكننا نتوقع ان يكون أحدها هو عدم إعطاء عمل لبعض الأشخاص الذين طلبوا منا تنفيذ أعمال تحويل قناة البدعة إلى انبوبية الذي بدا العمل به اليوم".

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