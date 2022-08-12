2022/08/12 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 دقيقة

تسجيل هزة أرضية في السليمانية

منذ 3 ساعات

الموقف المروري في بغداد بالتزامن مع التظاهرات

منذ 3 ساعات

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ 3 ساعات

تعرف على أسعار صرف الدولار

منذ 4 ساعات

مصرف الرافدين يوجه بفتح فروعه أيام العطل الرسمية

منذ 20 ساعة

هيئة الإتصالات توجه بإعداد لائحة مكافحة التنمر والابتزاز الإلكتروني

منذ 23 ساعة

وزير النقل يحدد موعد فتح ترانزيت في المنافذ الحدودية

منذ يوم واحد

وزير الزراعة يوجه بصرف المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة لموسم 2022

منذ يوم واحد

تعرف على الموقف المروري في بغداد اليوم الخميس

منذ يوم واحد

مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء صلاة الجمعة الموحدة أمام المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).