العراق .. الصدر يستبق التظاهرات برسالة إلى

2022/08/12 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جماهير الإطار التنسيقي للحفاظ على سلمية التظاهرات، وذلك بالتزامن مع "تنظيم أنصاره" مظاهرات حاشدة بمحيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة.

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