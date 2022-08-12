الدولار يرتفع بينما تعيد الأسواق تقييم رهانات رفع الفائدة

2022/08/12 | 13:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع الدولار في التعاملات المبكرة في لندن اليوم الجمعة، في ظل تقييم التصريحات المتشددة لمسؤولي الفدرالي الأميركي مقابل فكرة أن بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع قد تدفع الفدرالي الأميركي إلى إبطاء تشديد السياسة.وجاءت بيانات التضخم الأميركية أقل من المتوقع مما أدى لدعم الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية، مثل الأسهم، ونزول الدولار، […]

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