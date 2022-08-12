خمس مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

2022/08/12 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك.

وقالت "سينوبيك" و"بتروتشاينا" - من أكبر مجموعات الطاقة في العالم - في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب "لانسحاب طوعي" من سوق المال الأميركية.

وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية "تشالكو" و"تشاينا لايف" وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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