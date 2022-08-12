فرق الدفاع المدني تسطير على حريق نشب في الجبايش

2022/08/12 | 14:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في هور الجبايش.

وذكرت وكالة الانباء العراقية أن “النيران اندلعت في مساحات من القصب والحشائش في اهوار الچبايش”، لافتة الى ان “الحرائق قريبة من بيوت سكان الاهوار”.

واشارت إلى ان “فرق الدفاع المدني أعلنت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية او مادية في البيوت”.

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