2022/08/12 | 14:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران، من شأنها إنهاء تحقيق...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلات كبيرة لإيران لإحياء الاتفاق النووي أولاً على المسلة.

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