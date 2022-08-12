حريق يلتهم أجزاءً من أهوار ’الجبايش’ بمحافظة ذي قار

2022/08/12 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في اهوار "الجبايش" بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الحريق اندلع في مساحات من القصب والحشائش وهو قريب من منازل سكان الاهوار".واضاف، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، كما تم منع وصول النيران الى منازل المواطنين".

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