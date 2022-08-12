اكثر من 630 شخصا.. وصول وجبة جديدة من عوائل داعش الى العراق -عاجل

2022/08/12 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة، عن وصول وجبة جديدة من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي قادمة من سوريا الى العراق.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من (150) عائلة من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي وصلت الى العراق قادمة من مخيم الهول السوري وعملية النقل تمت عبر منفذ ربيعة الحدودي، وسط حماية امنية مشددة".

وأضاف أن "عدد الافراد الذين دخلوا الى العراق، أكثر من (630) شخص اغلبهم من النساء والأطفال"، مبينا أنه "تم نقلهم الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل، بعد دخولهم الأراضي العراقية".

مخيم الهول يتواجد فيه نحو 74 ألفاً من جنسيات مختلفة، بحسب مسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأطفال تصل نسبتهم في المخيم إلى 66% من عدد السكان، و"أغلبهم لا يملكون أوراقا ثبوتية"، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

المخيم وحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يضم 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالبا ما تضم أطفالا كُثر، هرب بعضهم من التنظيم عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ضل سيطرة "داعش" في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، الجيب الأخير في سوريا، في بدايات 2019.

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