الشرطة الأميركية تقتل مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالية في سينسيناتي

2022/08/12 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الأميركية انها قتلت مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو.

من جانبه أكد الـ أف بي آي ان شخصا استخدم قاذفًا للمسامير يعمل بواسطة ضغط الهواء وكان بحوزته بندقيّة وحاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفيدرالي وهو ما أدى الى تفعيل جرس الإنذار واستجابة عناصر وحدة مسلّحة خاصة مبينا ان المسلح حاول الفرار لكن الشرطة حاصرته ثم جرى تبادل لاطلاق النار أسفر عن مقتل المسلح البالغ من العمر اثنين وأربعين عاما والذي رفض النداءات التي وجهتها الشرطة لاستسلامه.

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