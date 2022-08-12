على الرغم من التحديات الكبيرة.. وزارة الزراعة العراقية تفجر المفاجأة !

2022/08/12 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي لخمسة عشر محصولاً مشيرة أيضا الى قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية.

وأكد هادي الياسري المتحدث باسم وزير الزراعة ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من خمسة عشر نوعا من الخضروات تحقق على الرغم من التحديات الكبيرة مضيفا ان الاكتفاء يقترن بمتطلبات ومستلزمات يجب توفرها ومن بينها الوفرة المالية والتخصيص المالي السنوي الذي يندرج ضمن تخصيصات دعم المزارعين لتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية والمبيدات إضافة الى الوفرة المائية اللازمة لتنفيذ الخطط الزراعية وزراعة المساحات الكافية لتحقيق إنتاجية تلبي الاكتفاء الذاتي المحلي.

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