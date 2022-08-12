2022/08/12 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون انه يشعر بالخجل من المبلغ الصغير الذي تم رصده من قبل إيران لاغتياله.

وتقدم بولتون بالشكر للشرطة الفيدرالية الأميركية ووزارة العدل الأميركية التي كشفت وثائقها عن محاولة اغتياله من قبل الحرس الثوري الإيراني مستدركا بالقول انه كان يعتقد انه تم تحديد سعر أعلى لاغتياله.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في وقت سابق ان عملاء من ايران كانوا على استعداد لدفع مبلغ ثلاث مئة ألف دولار لاغتيال بولتون عبر دهسه بسيارة او اطلاق النار عليه فضلا عن تخصيص مليون دولار لاغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون: أشعر بالخجل من المبلغ القليل المخصص لاغتيالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون: أشعر بالخجل من المبلغ القليل المخصص لاغتيالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).