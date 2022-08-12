أمريكا ترفع تدابير كورونا الوقائية.. وترى أنّ مستقبل الفيروس ما زال ضبابيًا

2022/08/12 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتوازي مع إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنّ الوقت قد حان لرفع التدابير الخاصة بكوفيد-19، بدا مشهد كورونا العام في أمريكا على حاله، مع تسجيل أكثر من 40 ألف حالة استشفاء وما يفوق 400 حالة وفاة يوميًا، الشهر الفائت.

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