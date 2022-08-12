اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل في الشتاء القادم الى 130 دولاراً

2022/08/12 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رجح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، وصول سعر برميل النفط الى 130 دولاراً خلال فصل الشتاء القادم، لافتا الى إمكانية استثمار الزيادة في الإيرادات وتحويلها الى استثمارات داخلية وتنشيط القطاع الخاص لامتصاص البطالة وإدخال إيرادات جديدة للبلد.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “سعر النفط سيعتمد على كمية الاطلاقات من الخزين الاستراتيجي بالنسبة للصين […]

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