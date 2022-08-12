الصدر يغازل جماهير الاطار: ايدينا ممدودة لكم

2022/08/12 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الجمعة، أنصار الإطار التنسيقي

إلى دعم اعتصام وتظاهرة أتباع التيار،

والداعية لحل البرلمان وإجراء انتخابات

مبكرة "ومكافحة الفساد".

جاء ذلك في بيان للصدر، وذلك

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