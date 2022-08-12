الحرس الثوري الايراني: لو لم نحارب داعش في سوريا والعراق لكان علينا قتالهم في همدان وخراسان

2022/08/12 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب قائد قوة "القدس" التابعة للحرس

الثوري الايراني العميد ابو باقر بان،

أن المدافعين عن مراقد أهل البيت (عليهم

السلام) تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري

من "ابناء معاوية" خلال التصدي

للجماعات الارهاب

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