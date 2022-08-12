2022/08/12 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من أمام البرلمان..



معتصم من السماوة مخاطبا السيد الصدر: “شيب وشباب وياك” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أمام البرلمان.. معتصم من السماوة مخاطبا السيد الصدر: “شيب وشباب وياك”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أمام البرلمان.. معتصم من السماوة مخاطبا السيد الصدر: “شيب وشباب وياك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).