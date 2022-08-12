2022/08/12 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية إن مادة غير معروفة شديدة السمية عُثر عليها في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.وقالت الوزارة يوم الخميس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفوق جماعي للأسماك بين دولتين بأوربا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوق جماعي للأسماك بين دولتين بأوربا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفوق جماعي للأسماك بين دولتين بأوربا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).