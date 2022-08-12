2022/08/12 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أدى الآلاف من أتباع مقتدى الصدر صلاة الجمعة خارج البرلمان في بغداد يوم الجمعة...

ظهرت المقالة الاطار يعزز استراتيجية (التحشيد المقابل) لانتزاع ورقة الشارع من التيار الصدري أولاً على المسلة.

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