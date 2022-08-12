مطلوب يفجر نفسه في السعودية.. من هو

2022/08/12 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الجمعة، أن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف.

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