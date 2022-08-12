الميناء يحدد موعد الإعلان عن مدربه الجديد

2022/08/12 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نادي الميناء الرياضي، موعد الإعلان عن مدرب فريقه الكروي الجديد.

وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للنادي عادل ناصر في بيان إن “ملف التراخيص قيد الانجاز ووصلنا فيه الى نسب متقدمة بعد ان تم رفع العديد من الملفات وجاري العمل على انجاز بقية المتطلبات بالوقت المحدد”.

واضاف ناصر أن “الادارة ستحسم اسم المدرب خلال الايام القليلة القادمة بعد ان قطعت شوطاً كبيرا بالاتفاق مع احد الاسماء التدريبية المحلية المهمة وسيعلن عنه بعد اتمام الاتفاق بشكل رسمي”.

يذكر ان نادي الميناء هبط إلى دوري الدرجة الاولى في الموسم الماضي.

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