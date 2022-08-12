بالصور.. متظاهرو الإطار التنسيقي يتجمعون بالقرب من الجسر المعلق

2022/08/12 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، قبل قليل بالتجمع بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد.

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