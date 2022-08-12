الملاحة الجوية تنجز مشروعاً لربط المطارات العراقية بنظيرتها في دول الجوار

2022/08/12 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الجمعة ، عن إنجاز وتفعيل منظومة AMHS الحديثة لتبادل البرقيات بين المطارات العراقية ومطارات دول الجوار بعد جهود كبيرة .وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " انسجاماً مع تطلعات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ، بتطوير البنى التحتية لمنظومة اتصالات الطيران أنجزت ملاكات قسم اتصالات الطيران شعبة AFTN تفعيل منظومة AMHS الحديثة لنظام معالجة البرقيات الجوية بعد جهود ثماني سنوات متتالية من قبل اللجنة المشرفة على المشروع"، مشيراً الى أن "إنجاز العمل بالمشروع بدأ عام 2014 وعلى عدة مراحل واليوم تحصد ثمرة الجهود بإنجازه بالتعاون مع شركة IDS الكندية".وثمن الزيادي "جهود أعضاء لجنة الإشراف والمتابعة من المهندسين في قسم الاتصالات". بدوره أوضح مدير قسم اتصالات الطيران أن "المنظومة تعتبر من المشاريع المهمة والضرورية والحيوية لربط جميع المطارات العراقية بالمطارات الدولية لتبادل البرقيات بنظام حديث ضمن متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية الايكاو"،مبيناً أنه "تم التشغيل التجريبي لمدة ثلاثة أيام ماضية وباشرت ملاكات شعبة AFTN يوم أمس الساعة العاشرة صباحاً بالتفعيل الرسمي للمنظومة كما تم تبليغ المنظمات الدولية للطيران باعتماد العراق نظام AMHS لتبادل البرقيات". من جانبه أكد مدير شعبة AFTN أن "العراق اليوم دخل الموسوعة العالمية في اعتماد مشروع AMHS الذي يعتبر إحدى منظومات اتصالات الطيران التي تعمل على ارسال البرقيات"، منوهاً بأن "النظام يتعامل مع جميع أنواع الطائرات المدنية والعسكرية وارسال البرقيات الجوية بين مطارات العراق والمطارات الدولية وبدون اي تحديد وتتضمن معلومات تخص الانواء الجوية وحالة الطيران المدني والعسكري والبرقيات الجوية ، وارسال العديد من الصور إضافة الى معلومات حول الرحلات الجوية في حال تم تأجيلها أو تقديم أوقاتها أو توقف المطارات لأسباب طارئة".

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