الجيش الألماني يعلق عملياته العسكرية في مالي حتى إشعار آخر

2022/08/12 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، تعليق عمليات قواتها العسكرية في دولة مالي حتى إشعار آخر.وقالت الدفاع الألمانية في بيان، إنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.وأوضحت […]

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