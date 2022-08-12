أحداث آب.. تظاهرات دعم الشرعية تتوسع عند الجسر المعلق في بغداد

2022/08/12 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الجمعة 12 آب 2022 جماهير الإطار في نينوى يشاركون بتظاهرات دعم الشرعية تظاهرات دعم...

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تظاهرات دعم الشرعية تتوسع عند الجسر المعلق في بغداد أولاً على المسلة.

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