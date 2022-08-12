2022/08/12 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، أن أحد المطلوبين الأمنيين، قام بتفجير نفسه بحزام...

ظهرت المقالة مطلوب سعودي يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة اثناء محاولة اعتقاله أولاً على المسلة.

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