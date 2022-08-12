كيسي يوافق على تأجيل تسجيله في برشلونة

2022/08/12 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تسعى إدارة برشلونة لحل مشاكل اللعب المالي النظيف، لتسجيل التعاقدات الجديدة لدى رابطة الليجا، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن "برشلونة الذي لديه العديد من السيناريوهات لتسجيل اللاعبين الجدد، رغم عدم تفعيل الرافعة الرابعة، قد يؤجل تسجيل بعض الصفقات".وأضافت الصحيفة: "بعض اللاعبين رغم تفضيلهم المنافسة من اليوم الأول، لن يعترضوا على تأجيل تسجيلهم لمساعدة النادي، والإيفواري فرانك كيسي يعد واحدا منهم".وتابعت: "عقد كيسي مع برشلونة يمنحه الحق في فسخه تلقائيا إذا لم يتم تسجيله، وبالتالي يوقع لأي ناد على الفور، لكن اللاعب الإيفواري لم يفكر في هذا الخيار".وأشار التقرير إلى أن كيسي مسرور بوجوده مع الفريق، حيث أقنعه المدير الفني تشافي هيرنانديز بالمشروع، ويبدو متحمسا بعدما عاش الأجواء مع زملائه في غرفة تغيير الملابس، ويشعر كأنه أحد أفراد عائلة برشلونة.

وسيكون لتشافي هيرنانديز العديد من الخيارات في خط الوسط، بالجولة الأولى ضد رايو فاليكانو، مثل بوسكيتس، بيانيتش، جافي، دي يونج، وبيدري، بينما في الهجوم سيكون لديه فقط أوباميانج وممفيس ديباي، حيث لم يتم تسجيل الثلاثي ديمبلي ورافينيا وليفاندوفسكي

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