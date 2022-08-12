2022/08/12 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

اندلع حريق، اليوم الجمعة، بمحيط جامعة القادسية قرب دور الاساتذة في محافظة الديوانية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع حريق بمحيط جامعة القادسية قرب دور الاساتذة في محافظة الديوانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اندلاع حريق بمحيط جامعة القادسية في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اندلاع حريق بمحيط جامعة القادسية في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).