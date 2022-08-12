2022/08/12 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ: ضبط حاوية براد مخالفة للشروط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: ضبط حاوية براد مخالفة للشروط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: ضبط حاوية براد مخالفة للشروط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).