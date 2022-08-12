2022/08/12 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي،اليوم الجمعة، دعوة إلى اتباع التيار الصدري والإطار التنسيقي.وقال العبادي في تغريدة عبر تويتر، تابعها /المركز الخبري الوطني/، “ادعو اعزاءنا اتباع التيار والاطار والوطنيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي يوجه دعوة لاتباع “التيار والاطار”: ابتعدوا عن الممتلكات العامة والخاصة المركز الخبري الوطني.

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