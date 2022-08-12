وكالة الاستخبارات: القبض على 6 إرهابيين بارزين في 3 محافظات

2022/08/12 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ستة إرهابيين بارزين، فيما تمكنت من ضبط كدس عتاد خلال عمليات منفصلة في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان، أن قواتها ألقت القبض على إرهابي في منطقة الزعفرانية ببغداد، فضلا عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بارزين في كركوك، والقبض على إرهابي سادس في محافظة صلاح الدين، وأشار بيان الوكالة أن جميع الستة الذين ألقي القبض عليهم مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب..

وأضاف البيان أن الوكالة تمكنت من ضبط كدس يحتوي على 12 من المقذوفات المتنوعة وحاوية عتاد 23 ملم ، حيث تم إتلافها من قبل الجهد الهندسي وتسليم الإرهابيين إلي جهات الطلب.

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