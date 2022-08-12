2022/08/12 | 16:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد الخبير الامني المحلي بكر علوان، الجمعة، بان الموساد يفرض نفوذه في 4 اقسام مهمة في مخيم الهول السوري.وقال علوان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مخيم الهول السوري تحول الى ورقة جيو سياسية مهمة بيد دوائر مخابراتية دولية عدة والذي انشى من خلال جهود واشنطن برعاية الس اي اي من اجل استغلاله في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: الموساد يفرض نفوذه في 4 اقسام مهمة من مخيم ” الهول السوري”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: الموساد يفرض نفوذه في 4 اقسام مهمة من مخيم ” الهول السوري”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).