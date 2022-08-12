شاهد بالفيديو.. جماهير الإطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق ببغداد

2022/08/12 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q2gpFUN0Qfo

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