بالصور:امير قبيلة بني اسد يتحدث بمناسبة ذكرى دفن أجساد شهداء الطف

2022/08/12 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم امير قبيلة بني اسد الشيخ سالم

ثعبان الخيون تعازيه بمناسبة ذكرى

عاشوراء معتبرا ان قبيلة بني اسد الذي

ارتبط اسمها بهذه الذكرى من خلال موقف

بطولي يتمثل بدفن الأجساد الطاهرة يوم 13

من شهر محرم في 61 ه

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