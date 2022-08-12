برميل النفط يصعد فوق مستوى 100 دولار

2022/08/12 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، في تعاملات بعد

الظهيرة اليوم الجمعة، فوق مستوى 100

دولار للبرميل، بعد أن كانت أسعار الذهب

الأسود في المنطقة الحمراء في الصباح.

وبحلول الساعة 12:43 بتوقيت بغداد، جرى

تداول العقود الآ

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