من أعالي الأشجار إلى أعماق الأنهار..

2022/08/12 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر مقاطع الفيديو المأخوذة خلف الكواليس هذه، الجهود الكبيرة التي يبذلها إيساي مادريز، عالم الحشرات والحيوانات، بغية العثور على حشرات نادرة.

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