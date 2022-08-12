التربية تنفي إصدار أي قرار جديد بشأن طلبة السادس الإعدادي

2022/08/12 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعنفت وزارة التربية، اليوم الجمعة، صدور تعليمات بشمول غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكتاب المتداول في وسائل الإعلام والذي يشير الى شمول غير المؤهلين بأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي عار عن الصحة ولم تصدر مثل هكذا تعليمات".نص الوثيقة المزورة أدناه:

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