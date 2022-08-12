2022/08/12 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UQDIP3y0diM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزهايمر وعلاقته باواني الالمنيوم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزهايمر وعلاقته باواني الالمنيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).