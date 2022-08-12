2022/08/12 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تاج تاج على الرأس السيد علي السيستاني"..هتافات متظاهري الإطار قرب بوابة الخضراء (فيديو)

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