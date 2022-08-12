جمهور الاطار يصل لاسوار الخضراء ويتجمهر قرب المعلق (فيديو) - عاجل

2022/08/12 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت عدد من الحافلات التي تقل جماهير الاطار التنسيقي من الجهة الجنوبية للمنطقة الخضراء باتجاه الجسر المعلق،وسط تحشد امني واسع لمنع اجتياز انصار الاطار الحواجز المؤدية الى المنطقة الخضراء. وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان العشرات من الحافلات التي تقل انصار الاطار وصلت الى جسر الحسين "الطابقين" ليتجمهر قرب جسر المعلق المؤدي الى المنطقة الخضراء. ويتجنب الإطار الوصول الى داخل الخضراء بالتزامن مع انتشار امني واسع للقوات الامنية مصحوبة بقوات من امن الحشد لمنع حدوث اي احتكاك مع انصار التيار الصدري في البرلمان .

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