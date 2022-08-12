القوات الامنية تغلق تقاطع وزارة الخارجية المؤدي الى المنطقة الخضراء

2022/08/12 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغلاق القوات الامنية تقاطع وزارة الخارجية المؤدي الى المنطقة الخضراء.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اغلقت تقاطع وزارة الخارجية المؤدي الى المنطقة الخضراء بالكتل الكونكريتية وسط انتشار امني كثيف".واضاف ان "القوات الامنية قطعت عدد من الطرق الفرعية الاخرى بالكتل الكونكريتية وسط انتشار قوات مكافحة الشغب".

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