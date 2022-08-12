روسيا تضخ 41.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا

2022/08/12 | 17:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهرت بيانات هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا بأن روسيا ضخت 41.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الجمعة، من خلال محطة سودجا لضخ الغاز.وذكرت وكالة أنباء "تاس"، اليوم الجمعة، أن ضخت غاز إلى أوروبا عبر …

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