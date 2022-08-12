اشتباكات بين الجيش التونسي ومجموعات مسلحة غربي البلاد

2022/08/12 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش التونسي، الجمع، أن عناصره اشتبكوا مع مجموعة مسلحة غربي البلاد، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الجانبين.

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